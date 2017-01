Ruimte voor twijfel en verwondering

Kerk Burgum doet mee aan de campagne

BURGUM - De Protestantse Gemeente Burgum doet mee aan de landelijke campagne ‘Geloven doe je in de kerk?’ In beide kerkgebouwen, de Kruiskerk en De Ikker en ook in De Stryp hangen posters, die laten weten dat er in de kerk naast geloven ook ruimte is voor twijfel, troost, onthaasting, helpen, nadenken en verwondering.

Uit onderzoek in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland blijkt dat 71% van de Nederlanders denkt dat je in de kerk niet kunt twijfelen aan het bestaan van God; 53% denkt dat je niet zelf mag nadenken, maar klakkeloos moet geloven en 56% denkt dat er geen ruimte is voor verwondering. Ook blijkt dat voor een deel van de Nederlanders troost (34%), onthaasting (32%) en meedoen aan maatschappelijke activiteiten van de kerk (30%) redenen zijn om naar de kerk te gaan.

'Geloven doe je in de kerk?'

De Protestantse Gemeente Burgum doet mee aan deze landelijke campagne ‘Geloven doe je in de kerk?’ Vanuit haar visie en missie, kerk zijn in de wereld, dus ook binnen de samenleving van Burgum, worden steeds meer activiteiten opgezet rondom geloven, omzien naar elkaar, jeugd- en jongerenwerk, ontmoeting en verbinding.

Groene kerk

Sinds kort heeft de Protestantse Gemeente Burgum voor haar kerkelijke gebouwen het keurmerk ‘Groene kerk’. Dit betekent dat de gemeente de intentie heeft en belofte doet om structureel met duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid aan de slag te gaan. De eerste stappen hiervoor zijn inmiddels gezet.

Burgumer Diner

Elke zondagmorgen is er een ontmoetingsmoment met koffie en thee na de diensten in De Ikker en de Kruiskerk. Drie á vier keer per jaar wordt het ‘Burgumer Diner’ georganiseerd, hierbij kan iedereen uit Burgum aanschuiven. Het doel van het ‘Diner’ is ontmoeting, samen eten en gelijktijdig het sponsoren van een goed doel.

Welkom bij de dienst

De Protestantse Gemeente Burgum heeft 3400 leden. Wekelijks bezoeken ongeveer 700 mensen de kerkdiensten. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie zie www.pgburgum.nl en www.gelovendoejeindekerk.nl.