Kavels Aldtsjerk Foarút eindelijk te koop

ALDTSJERK - Een dorp dat zelf plannen voor een nieuwbouwproject maakt, dat is best bijzonder. Trots meldt de werkgroep Ald­tsjerk Foarút dat vanaf volgende week twintig bouwkavels te koop zijn in het uitbreidingsplan van Ald­tsjerk. Het zijn starterwoningen en een aantal grotere kavels voor vrijstaande huizen.

“Belangstellenden uit eigen dorp hebben voorrang,” vertelt vrijwilliger en projectleider Han Westerhof. Wie weet, komt het zo gewenste meer er ook nog, een verbinding met open vaarwater.

Wie weet komt het zo gewenste meer er ook nog



De jaren verstrijken

Het is 2006: het bestuur van Dorpsbelang Aldtsjerk beseft dat het Aldtjerk aan twee dingen ontbreekt: starterswoningen voor de eigen jeugd en een verbinding met open vaarwater. Er ontstaat een plan dat al snel zo groot is dat een aparte werkgroep wordt opgericht: Aldtjerk Foarút.

Het is 2008: Er is grond beschikbaar die gekocht kan worden als de vergunningen rond zijn. Er is een begroting. Eventuele winst zal terugvloeien naar het dorp zelf. Er zijn samenwerkingspartners en projecttekeningen. Wonen, werken, water, natuur en recreatie staan centraal.

Het is 2016: De plannen liggen inmiddels acht jaar bij, eerst, de gemeente Tytsjerksteradiel en, daarna de provincie Fryslân voor de benodigde vergunningsprocedures. “Het proces verloopt nogal stroperig,” zegt Han Westerhof, die toch lof heeft voor de overheidsinstanties. “Voor hen is zo’n burgerinitiatief ook nieuw. Ze hebben nu eenmaal regelgeving.”

Het is 2017: de projectgroep heeft de knoop doorgehakt; er wordt een knip gemaakt in de plannen. Voor ‘Het Grote Plan’ zijn de vergunningsprocedures gestart. ‘Het Kleine Plan’ kan direct de eindfase ingaan. Vanaf 13 april zijn de bouwkavels te koop (www.aldtsjerkfoarut.nl). De avond er voor, op woensdag 12 april informeert de werkgroep tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang belangstellenden over de laatste stand van zaken.

Nu worden eerst de woningen gebouwd

Starterswoningen en een meer

De plannen van Aldtsjerk Foaút zijn van het begin af aan groots en doordacht: twintig woningen aan een pier die uitkomt in een nog te graven meer. Er is daarnaast ruimte voor zeven recreatiewoningen en drie kavels wonen-werken.

Achttien hectare grond moet voor het plan worden aangekocht. Dat wordt gefinancierd met het zand uit het te graven meer.

De architect waakt

De inspraakrondes organiseerden de Aldtjerksters zelf. In zes bijeenkomsten bespreken de dorpsbewoners uitgebreid met elkaar wat ze belangrijk vinden: welke eisen stellen de buurtgenoten aan het uiterlijk van de wijk? Wie voelen zich gedupeerd en hoe kan dat worden opgelost? Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met een architect, die ondersteuning biedt aan de toekomstige bewoners van Aldtjerk Foarút en de afspraken zal bewaken.

Pier in het landschap

Omdat met name de ontgrondingsprocedure nogal stroef verloopt en ‘de kinderen’ uit het dorp al bijna tien jaar wachten op de starterswoningen, is nu besloten de woningen te gaan bouwen, of het meer doorgaat of niet. “Ook als de vergunningen voor het winnen van zand binnen zijn, moet worden overwogen of het nog haalbaar is”, vertelt Han Westerhof. “Het zand moet wel verkoopbaar zijn, anders krijgen we de financiering niet rond.”

Straks omgeven door water

Voor ‘het kleine plan’ worden nu eerst zes van de achttien hectare grond aangekocht. Er worden twintig woonhuizen aan een pier gebouwd. De kopse kant van de pier wordt openbaar terrein, zodat iedereen van die plek gebruik kan maken.

Doel is natuurlijk dat die kopse kant straks omgeven wordt door water. “We leggen de oever alvast aan”, toont Westerhof het creatieve brein. Lukt de uitvoering van ‘het grote plan’, dan liggen de woningen aan een meer met een verbinding naar open water.