Tytsjerksteradiel draagt voor, minister beslist

"Jeroen Gebben burgemeester"

BURGUM – Drs. Jeroen Gebben (VVD, Barendrecht, Z.-H.) wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Tytsjerksteradiel. Hij is nu nog voorzitter van het college van bestuur van Edudelta Onderwijsgroep, een scholengroep voor VMBO en MBO met vestigingen in Zuid-Holland en Zeeland.

De gemeenteraad beveelt hem unaniem aan, bleek dinsdagavond in een extra raadsvergadering. Met Gebben was een internetverbinding tijdens het openbare deel van de vergadering. Hij bleek opgetogen over de voordracht en bedankte de raad in redelijk goed Fries: z’n moeder is Friezin en z’n schoonouders zijn ook Friezen. De minister van Binnenlandse Zaken moet nog beslissen. De benoeming is pas definitief, als het Koninklijk Besluit getekend is.

De heer Gebben is geboren in Groningen en getogen in Buitenpost. Hij is 45 jaar oud, gehuwd en vader van drie kinderen. Na de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente heeft hij onder andere gewerkt als beleidsadviseur van de Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie in Rotterdam en als projectleider regionale veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond.

Van 2006 tot 2010 was Gebben VVD-gemeenteraadslid in Baren­drecht. Van 2010 tot 2015 was hij wethouder en locoburgemeester in dezelfde gemeente. Naast zijn voorzitterschap vervult Gebben diverse nevenfuncties. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

De vertrouwenscommissie: “Gebben is een verbinder en een teamspeler. De kanteling is hem op het lijf geschreven, hij kan mensen in eigen kracht zetten en is laagdrempelig. Hij wordt ervaren als een krachtig boegbeeld naar buiten; een fijne combinatie van zakelijk en menselijk, boegbeeld en verbinder. Jeroen Gebben kent de regio en voelt zich er thuis. Daarmee past hij ook uitstekend in de mienskip.”

De verwachting is dat Gebben in het eerste kwartaal van 2017 wordt geïnstalleerd. Tot die tijd blijft ­Wilma Mansveld waarnemend burgemeester.