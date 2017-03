‘It paad nei frijheid: in teatrale kuier

TYTSJERK - In theaterkringen zou men wellicht spreken van ‘een monsterproductie’: bijna 300 mensen werken mee aan ‘It paad nei frijheid, in teatrale kuier’.

Het is de titel van een bijzondere openluchtvoorstelling die 6, 7, 8 en 9 april (volgende week donderdag tot en met zondag) wordt opgevoerd in Tytsjerk. De bezoekers zitten niet de hele avond naar een voorstelling te kijken, maar maken een vijf kilometer lange theaterwandeling. Thema: Tytsjerk in de Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. Maar de 33 spelers gaan niet alleen terug in de tijd, ze stellen ook vragen over het heden.

De voorstelling begint met een warme maaltijd in het dorpshuis Yn ‘e Mande. Daarna begint de wandeling, c.q. de rest van de voorstellng, die ongeveer 23.00 uur afgelopen is.

Omdat er maar zo’n honderd mensen per avond mee kunnen eten, is de voorstelling al volledig uitverkocht. Er is eventueel op 12 april een extra voorstelling. Er is al een wachtlijst. Of die voorstelling doorgaat, zal van het weer afhangen.