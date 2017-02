Iniabar fm draait muziekmarathon voor goed doel

GARYP – Voor het tweede opeenvolgende jaar wordt vanuit de Iniabar in Garyp een vier-daagse muziekmarathon georganiseerd. Het eerder succesvolle initiatief van zes bevlogen DJ’s wordt ook dit jaar door de nieuwe exploitant Peter Nuninga omarmd.

De opbrengst is voor de stichting ‘Femke foundation'. Deze organisatie besteedt aandacht aan jongeren in de leeftijd tot en met 21 jaar met een onbekende(re) en soms niet zichtbare ziekte. Het gaat om de jongeren die geen ondersteuning vinden vanuit al bestaande stichtingen of fondsen. De stichting vervult individuele wensen, maar organiseert ook jaarlijks ‘The ride for you’ waarbij vijftig zieke jongeren een dag mee kunnen rijden in een ‘dikke sportwagen’.

Het doel van de marathon is om de Femke foundation een steun in de rug te geven, maar de piratenliefhebbers zelf hebben natuurlijk ook ‘de dagen van het jaar’, een duidelijke win-win situatie. Stem vanaf 9 februari 7.00 uur tot en met 12 februari 24.00 uur de 106.8 FM en geniet van dit unieke gebeuren. Live meemaken kan ook, de Iniabar is dagelijks geopend vanaf 11.00 uur.

Op zaterdag en zondag zijn er live-optredens in de Iniabar met maar liefst zeven artiesten: zaterdagavond Lytse Hille en op zondagmiddag vanaf 15.00 uur Lucas en Gea, Hille V, Mattin Plantinga, Jan Warringa, Leo Jonker en Calvin Tuinstra.

De organisatie van de muziekmarathon is grotendeels gebaseerd op liefhebberij. Vergunningaanvraag bij het Commissariaat voor de Media, frequentie-aanvraag bij het Agentschap, het zoeken van sponsoren (maar liefst 40!), alles wordt door deze enthousiaste groep zelf geregeld. Zelfs de grote mast met antenne en radiozendapparatuur hebben ze grotendeels al in beheer. Bijna alles wordt gedraaid vanaf het oude vinyl, zoals ze zelf noemen ‘het zwarte goud’. Gjalt Wijmenga van de Femke foundation: “Steun het werk van deze groep en het goede doel. Kom vanaf 9 februari in Garyp genieten van schitterende Nederlandstalige muziek uit de jaren 60,70 en 80.”