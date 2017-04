Honderdste klant energiecoöperatie Trynergie

TRYNWALDEN – De Protestantse Gemeente Trynwâlden (PGT) heeft zeven gebouwen aangemeld bij de lokale energiecoöperatie Trynergie. Het zijn de aansluitingen 97 tot en met 103, daarmee is PGT tevens de honderdste klant.

Iedere maand melden zich Trynwâldsters die lokale energie via Energiecoöperatie Trynergie willen. Ze worden klant van de coöperatieve energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam. Trynergie groeit gestaag. Het is op dit moment de op één na grootste energiecoöperatie van Fryslân. Alleen de Amelander Energie Coöperatie is groter.

Op 8 april feliciteerde Trynergie de Protestantse Gemeente Trynwâlden. Zij werden met zeven aansluitingen de 97e t/m de 103e klant. Dit is zaterdag meteen gevierd. Trynergie overhandigde daarbij een cheque van honderd euro die de kerk mag besteden aan het diaconale doel ‘Trynwâlden foar Trynwâlden’.

De Protestantse Gemeente Trynwâlden ondersteunt graag de energiecoöperatie Trynergie om met elkaar de leefbaarheid van de Trynwâlden te versterken. De kerk heeft zeven gebouwen aangesloten via Trynergie bij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Ook is zij onderdeel van 'Groene Kerken'.