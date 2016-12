Geluidsschermen en -dempers bij spoor

HURDEGARYP - Begin 2018 zal op z’n vroegst worden begonnen met de werkzaamheden aan en rond het spoor tussen Leeuwarden en Groningen. De stad Leeuwarden wordt dat jaar overigens nog ontzien, vanwege Kulturele Haadstêd.

In de rest van Fryslân wordt wel begin 2018 aan de klus begonnen, is althans de planning. Wie donderdagavond in It Maskelyn in Hurdegaryp wilde weten wanneer precies wat gebeurt om de extra sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen mogelijk te maken, kwam in de ‘inloopbijeenkomst’ echter ietwat bedrogen uit. “Zo ver zijn we nog niet. Men kan nu eerst zienswijzen indienen op het ontwerp-tracébesluit. Die moeten worden verwerkt. Daarna moet er een tracébesluit komen en moet er een aannemer worden gevonden en die mag pas aan de slag, als het tracébesluit definitief is, naar verwachting eind 2017”, zeggen twee woordvoerders, één namens ProRail en de andere namens de provincie Fryslân.

Het streven van zowel de provincie Fryslân, ProRail als de gemeente Tytsjerksteradiel is dat het wegverkeer in Hurdegaryp zo weinig mogelijk hinder krijgt van de werkzaamheden.

“Er moet een tunnel komen onder het spoor door. De tunnelbak wordt zoveel mogelijk ter plekke voorbereid, terwijl het verkeer nog over de huidige (net aangepaste) weg Hurdegaryp in en uit kan rijden.



Het autoverkeer zal nauwelijks worden gestremd”, is de verwachting van de woordvoerders. De verkeerslichten die nu nog op de nieuwe rondweg het verkeer regelen, zullen worden vervangen door een rotonde.

Tussen Leeuwarden en Groningen worden alle perrons verlengd en in Hurdegaryp deels verlegd. De treinen worden niet alleen langer, maar zullen ook vaker én sneller rijden. Dat kan leiden tot meer geluidsoverlast. Daarom komen er ‘geluiddempers’, vastgemaakt aan de rails. “Die beperken het geluid met circa drie decibel”, zegt een ProRail-medewerker.

Bovendien komen er hier en daar geluidsschermen, van maximaal 1,5 meter hoog. Dat gebeurt onder andere in Tytsjerk ten zuiden van het spoor, aan weerszijden van de

Buorren. Een omwonende vreest dat dit geluid wordt weerkaatst in noordelijke richting.