Gebben: “As jonge woe ik al boargemaster wurde”

BURGUM - In de grote zaal van de PKN-kerk De Ikker in Burgum is dinsdagavond drs. Jeroen Gebben geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Tytsjerksteradiel. Hij volgt tijdelijk burgemeester drs. Wilma Mansveld (PvdA) op.

Gebben (VVD) heeft er duidelijk zin in, en zijn gezin eveneens: echtgenote Hilda Gebben-Dijkstra en de drie kinderen Ids, Froucke en Marit. Alle vijf op hun paasbest gekleed, waren ze voorafgaand aan de plechtigheid ietwat gespannen.



“Ik ha wolris faker it ketting fan in boargemaster omhân, doe’t ik wethâlder en loko-boargemaster wie yn Barendrecht”, vertelt Gebben. (2010 tot 2015; red.)

Als leerling op de middelbare school wilde Gebben òf bij de politie, òf burgemeester worden. “En dat lêste fûn ik hieltyd moaier. Yn it Rijnmond-gebiet wie boargemaster Opstelten myn grutte foaryld.”

Het echtpaar heeft al een woning gekocht in Burgum en is afgelopen zaterdag enigszins verhuisd. “Ik sil op wurkdagen yn Burgum wenje en yn de wykeinen yn Baren­drecht. De bern bliuwe dêr oant de simmerfakânsje ta op skoalle”, zo is besloten.



Maandag woonde Gebben de crematie bij van oud-burgemeester Gerrit Jan Polderman. “Ik hie ‘m graach noch sprutsen. It is net oars dat dat net mear slagge is.”