Foute Truien tijdens ‘American Christmas’ in Burgum

BURGUM - Op 16 en 17 december is het ‘American Christmas’ in het centrum van Burgum. Er is van alles te doen. Er zijn kerstmannen, kerstkoortjes, Marshmellows, een grote kerststal, kraampjes, een kuswedstrijd ‘under the mistletoe’, kerstboomhangen, zang en Amerikaanse oldtimers.

De Pleats organiseert dit weekend de Foute Truiendagen. Kom gekleed in een zo ‘fout’ mogelijke kersttrui. Misschien wil je oma hem wel speciaal voor je breien! Ga in je ‘foute trui’ op de foto bij De Pleats en geniet van gratis koffie, thee of chocolademelk.