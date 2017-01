Enerzjykoöperaasje Gariper fan 2016

GARYP - Het bestuur van de Enerzjykoöperaasje Garyp (EKG) is gekozen tot 'Gariper fan it jier 2016'. De keuze is bepaald door de lezers en de redactie van het dorpsblad 'De Rabbelskûte'.

Het bestuur van de Enerzjykoöperaasje met de 'duim' van Garyp. V.l.n.r.: Jacob Miedema, Sietze Algra, Gjalt Benedictus, Jelle Stoffelsma en Magdalena Benedictus-Kornelis. Foto: Klaas Rozema

Het coöperatiebestuur heeft gezorgd voor een investering van ongeveer tien miljoen euro, "twee miljoen per bestuurslid", in het zogeheten zonnepark 'Griene Greide' op de voormalige stortplaats bij Gariperhoeke. Er staan 27.000 zonnepanelen.

Ze produceren overigens nog geen stroom, want de aansluiting op het net moet nog tot stand worden gebracht. Daar is Liander inmiddels mee bezig. Het zonnepark kan, als er geen (extra) vertraging optreedt, dan per 1 februari stroom produceren.

Het onderhoud van het zonnepark zal worden gedaan door medewerkers van It Griene Nêst, de buren van het zonnepark, in het bijzonder mensen met een beperking.

De 'prijsuitreiking' was zaterdag in dorpshuis It Geahûs in Garyp.