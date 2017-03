Schilder-tekenaar Jan van der Kooi exposeert in Duitsland en Singapore

“Een vernieuwer ben ik niet, ik wil mooi werk maken”

BURGUM – Voor kunstenaar Jan van der Kooi uit Burgum zijn drukke tijden aangebroken, want hij exposeert tegenwoordig veelvuldig in binnen- en buitenland. Binnenkort is in de Duitse stad Rheine een nieuwe expositie van het werk van de veelzijdige schilder en tekenaar te zien en later staat een tentoonstelling in Singapore op stapel.

Door Jelle Jeensma

“Musea en pers hebben een toenemende belangstelling voor mijn werk. Alle interesse lijkt nu samen te komen. Het komt allemaal op mij af, ik hoef niet wereldberoemd te worden”, zegt Van der Kooi, die al meer dan veertig jaar kunstenaar is en in Burgum zijn atelier heeft.

Van 2 april tot en met 9 juli is zijn werk te zien in het Falkenhof Museum en Kloster Bentlage in Rheine, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In het museum wordt recent werk geëxposeerd, dat gemaakt is in het Midden-Oosten. In het voormalige kruisherenklooster wordt een dwarsdoorsnede tentoongesteld van kunst die Van der Kooi in de loop der tijd heeft gemaakt. “Nog nooit eerder heb ik in Duitsland geëxposeerd”, zegt Van der Kooi, toch wel verrast door animo voor zijn werk. Hij denkt dat de Duitse interesse is aangewakkerd door een expositie in het Dordrechts Museum. ‘Die trok 35.000 bezoekers in een half jaar tijd. Daarna zijn de contacten gelegd.”

Geïnspireerd door grootmeesters

Van der Kooi tekent en schildert onder andere landschappen, stillevens, zelfportretten en dieren. Hij is geïnspireerd door grootmeesters van de Hollandse school, zoals Rembrandt, Van Gogh, Mondriaan, Rubens en Vermeer. Van der Kooi tekende en schilderde vaak in Italië. Hij houdt van het tijdloze werk van de Italiaanse grootmeesters Leonardo da Vinci en Michelanglo en van Franse impressionisten, zoals Monet. “Ik ben beïnvloed door andere kunstenaars, maar heb een eigen stijl ontwikkeld. Die stijl is in de kern aanwezig. Met talent en opmerkingsgave kun je je talent verder ontwikkelen. De visuele werkelijkheid biedt steeds weer genoeg aanleiding om aan het werk te gaan”.

Van der Kooi werkt zeer gedisciplineerd. “Ik schilder of teken vijf dagen per week, dat wissel ik af met hardlopen. Als ik aan de slag ga, doe ik dat niet met het idee een meesterwerk te schilderen. Een vernieuwer ben ik niet, maar ik wil wel mooi werk maken. Soms ga ik op reis, om in het buitenland te werken.”

Dierenfiguren

Naast zijn schilderijen nemen zijn tekeningen een opvallende plaats in zijn werk in. Zijn talent viel al op de kleuterschool op. “Als de schooljuffrouw over de Ark van Noach vertelde, dan moest ik de dieren uit de ark op het bord tekenen. Ieder jaar maak ik gemiddeld drieduizend tekeningen. Inmiddels heb ik honderdveertig schetsboeken gemaakt.” Zijn getekende dierenfiguren vallen op door de rake anatomische verhoudingen en de esthetische kwaliteiten. Het is heel bijzonder werk. Van der Kooi tekende onder andere paarden, apen, leeuwen, tijgers, cheetahs en olifanten. “In Nepal heb ik olifanten getekend, met hun berijder. Een olifant wordt in dat deel van de wereld als vervoermiddel gebruikt.”

Voor het eerst wolken schilderen

Van der Kooi blijft zijn werk vernieuwen en perfectioneren en ontdekt steeds weer nieuwe invalshoeken. “Nooit eerder had ik wolken geschilderd, dat heb ik kortgeleden gedaan. Ik schilder dan in de buitenlucht wolkenpartijen.” In zijn achtertuin schilderde hij gevallen sneeuw en de omgeving. “Ook dat was voor mij een nieuwe ervaring, ik ga gewoon aan het werk.” Deze recente schilderijen zien er realistisch uit, bijna fotografisch. “Maar ik maak geen foto’s, ik schilder wat ik op dat moment zie”, zegt Van der Kooi.

Hij wil zichzelf geen beperkingen opleggen in zijn vak. “Schilderen of tekenen in opdracht doe ik niet. Alleen als ik volledige artistieke vrijheid heb, kan ik werk maken dat ik zelf goed vind en hopelijk ook door anderen wordt gewaardeerd.”