Eastermar’s Lânsdouwe vrijdag 25 jaar

EASTERMAR/DROGEHAM - De Vereniging Eastermar’s Lânsdouwe (VEL) viert vrijdag in De Hege Stins in Eastermar het 25-jarig bestaan. Het gaat goed met de VEL: bij de oprichting waren circa vijftig leden, nu zijn er bijna zeventig. Het aantal boeren in de omgeving van Eastermar bleef constant.

“It ferskil is, dat de VEL oprjochte is troch de heiten fan de boeren dy’t hjir no buorkje”, zegt voorzitter Henk van Dijk, zelf extensief boeren tussen Drogeham en Eastermar.

De oudste agrarische natuur- en landschapscoöperatie van Nederland houdt vrijdagmiddag een bijeenkomst met twee gastsprekers: prof. dr. ir. Jan Douwe van der Ploeg (oud-hoogleraar plattelandssociologie aan de WUR in Wageningen) en drs. Marjolein Sonnema (directeur-generaal Agro en Natuur van het ministerie van Economische Zaken).

Van der Ploeg, afkomstig uit deze streek, heeft de VEL altijd van harte gesteund. Zijn stelling is dat boeren die zuinig zijn op het landschap en op hun centen, het hoofd langer boven water houden dan boeren die veel investeren in een maximum opbrengst.

Het ministerie is vertegenwoordigd, omdat de VEL de afgelopen 25 jaar goede (en soms iets minder goede) contacten had met ‘Den Haag’, ook wat financiering betreft van diverse experimenten.

De VEL en zusterorganisatie VANLA in Achtkarspelen liepen bijvoorbeeld voorop met het bovengronds uitrijden van (droge) mest: dat vernielt de bodem minder dan het injecteren van mest, is de overtuiging van de betreffende boeren.

Vrijdag zal zangeres en actrice Tet Rozendal de presentatie en muzikale omlijsting op zich nemen. Het is niet alleen maar feest. De VEL-leden zijn ook allemaal lid van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW), de koepel van agrarische boeren in deze regio. Die ligt in de clinch met de provincie Fryslân over vergoedingen voor een deel van het landschapsonderhoud. De NFW vindt dat de provincie meer moet betalen. Hierover is deze week een rechtszaak.

“Mar formeel hat de VEL dêr neat mei te krijen, want de VEL is net fusearre mei de NFW”, merkt VEL-voorzitter Henk van Dijk op.

Grondgebonden boeren hebben ook een rechtszaak aangespannen tegen ‘Den Haag’, over de mestproblematiek.