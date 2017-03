'Earste ljipaaien' blijven in 't nest

BURGUM – In Fryslân en in diverse gemeenten in de provincie zijn de vinders van de eerste kievitseieren gehuldigd. Het eerste van de provincie werd vrijdagochtend gevonden door Herman Mooi uit Wolvega, in een maisperceel nabij Slijkenburg.

Jan Vleer (rechts) wijst burgemeester Jeroen Gebben waar hij het ei vond. Na het 'lotteren' door vogelwachter Bowe Graansma lieten ze het ei achter in het nest. Meenemen mag niet meer. Foto: Klaas Rozema

In Tytsjerksteradiel was het Jan Vleer uit Hurdegaryp die het eerste kievitsei zondagochtend vond in een weiland aan de Rustenburgerweg tussen Lytse Geast en Leeuwarden. Maandagmiddag togen burgemeester Jeroen Gebben en de vinder naar het weiland, om daar - aan de weg - de vinder te huldigen. Gebben overhandigde de oorkonde, plus een vogelhokje. Het vindersloon van vijftien euro vergat hij bijna te overhandigen.

Vleer was verheugd: "De earste kear dat my dit slagget yn Tytsjerksteradiel." Het was ook voor de afdeling Hurdegaryp van de BFVW de eerste keer, zei bestuurslid Bouwe Graansma.

Nog een Hurdegariper

Het eerste ei van Dantumadiel werd gevonden door een andere Hurdegariper: Jan Meijer. Hij vond het maandagochtend tussen Damwâld en Rinsumageast en is in het gemeentehuis in Damwâld gehuldigd door burgemeester Sicko Heldoorn.

Erik Wiersinga uit Kollum vond maandag 13 maart om 8.10 uur het eerste kievitsei van de gemeente Kollumerland aan de Brongersmaweg bij Kollumerpomp. Hij is maandagmiddag vier uur door burgemeester Bearn Bilker in het gemeentehuis van Kollumerland c.a. ontvangen, waar hem onder andere een oorkonde en het vindersloon werden overhandigd.

Lieuwe van der Wijk uit Buitenpost vond maandagmiddag het eerste ei van Achtkarspelen, rond 13.50 uur aan het Oost in Buitenpost. Hij kreeg dinsdag van burgemeester Gerbrandy 15 euro, de oorkonde en een attentie.