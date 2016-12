Dubbele 'Karakteristyk-priis 2015'

EASTERMAR/GARYP - Timmerman Johan Timmermans uit Garyp (voormalige zuivelfabriek) en archeoloog Haije Veenstra uit Eas­termar (voormalige pastorie op 't Heechsân) ontvingen donderdagavond beiden de 'Karakteristyk-priis 2015' voor de wijze waarop zij grote restauratieklussen hebben gerealiseerd.

De prijsuitreiking was in zaal 't Lytshûs in Partycentrum De Pleats, tevens sponsor van de prijzen - beide winnaars ontvingen een grote, zware plaat van Cortenstaal met inscriptie, plus ieder vijfhonderd euro. De beide winnaars merkten op dat hun echtgenotes zich ook voor de restauraties hadden ingezet.



Voorzitter Evert Tuinstra van de Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel zei dat de prijs al een paar jaar niet was uitgereikt, maar nu dus tweemaal voor twee restauraties in één keer. Want de jury - voor het eerst met architect Jelle de Jong als vervanger van de overleden Broor Adema - kon geen keus maken.



Wethouder Geerling Schippers (FNP) van Tytsjerksteradiel reikte de prijzen uit, daarbij citerend uit de juryrapporten. "Mei de restauraasje fan de eardere pastory oan de Torenlaan 1 op 't Heechsân is it histoarysk byld fan 't Heechsân, mei tsjerke en begraffenisterrein, fersterke. Ek de restauraasje-wer­ynrjochting fan it eardere suvelfabryk yn Garyp is in belangryk stik histoarje bewarre bleaun. Wy binne as gemeente tige grutsk op dizze prestaasjes."



Timmermans toonde in de pauze een filmpje over de (voltooide) restauratie van de oude fabriek.

Veenstra gaf na de pauze een presentatie over de restauratie van de oude pastorie.