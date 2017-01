Alleen voor panden binnen Tytsjerksteradiel

'Doe mee aan Karakteristykpriis 2016'

BURGUM - Wie heeft in 2016 zijn of haar pand in Tytsjerksteradiel het meest 'voorbeeldig' gerestaureerd? Het antwoord op die vraag levert de 'Karakteristykpriis 2016' op.

De restauratie/verbouwing moet in 2016 afgerond zijn. Men kan de vorig jaar gerestaureerde panden voor 20 maart 2017 aanmelden bij de Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel.

Prijs van 500 euro en plaquette

Een onafhankelijke en deskundige jury bekijkt de inzendingen en beoordeelt of er prijswinnaars bij zijn of dat er één prijswinnaar is. De winnaar krijgt een plaquette en een bedrag van vijfhonderd euro.

Meer informatie over karakteristieke panden vindt u op de website van de stichting: www.karakteristyk.nl. Wie dan nog meer informatie wil, kan terecht bij Bareld Kootstra: bareld@global-fruit.nl, onder vermelding van uw naam en adresgegevens.