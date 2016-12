Boek Jan Faber over zijn tijd als militair in Indonesië

‘Dode apen op Java’

GYTSJERK - Jan Faber uit Gytsjerk is in Fryslân en zeker in de Trynwâlden vooral bekend als amateur-archeoloog en als de bedenker én uitvoerder van het archeologisch ‘Skandinavië-monument’ bij Mûnein. Maar hij is ook oud-militair in Indonesië. Als zodanig heeft hij nu een boek gepubliceerd over zijn ervaringen van eind jaren veertig tijdens de zogeheten politionele acties. Een aangrijpend relaas.

Dit boek – ‘Dode apen op Java’ – heeft hij woensdag 14 december gepresenteerd in de bibliotheek in Gytsjerk. Het eerste exemplaar was voor schrijver-journalist Hylke Speerstra, die het voorwoord schreef. Speerstra is tevens de auteur van ‘Op klompen door de dessa’, waarin gesprekken met Friese oud-militairen die in ‘Indië’ dienden, zijn verwerkt.



‘Dode apen op Java’ is het eigen verhaal van Jan Faber. Hij vertrok per schip op 27 augustus 1948 met ‘De Groote Beer’ en kwam terug op 15 januari 1950 met ‘De Waterman’. Het boek is een emotionele terugblik over de tijd op Midden-Java. Faber zegt over de gevolgen voor hemzelf: “Ik bin noch alle nachten op patrûlje.”



De laatste tijd zijn diverse boeken verschenen over de ‘politionele acties’, oftewel de koloniale oorlog in voormalig Nederlands Indië. Ook heeft het kabinet-Rutte II vrijdag 2 december besloten een groot, wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949, door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD).

Het boek van Faber is in die zin dus zeer actueel. Het is in samenwerking met Dorpsbelangen Gytsjerk en Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden uitgegeven en te koop bij de Winkel van Tryn in Oentsjerk en bij boekhandel Atsma in Burgum. Het kost € 15,00.