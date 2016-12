655 handtekeningen ingediend

Busreizigers Garyp pleiten voor behoud vijf bussen per uur

BURGUM/GARYP – Busbedrijf Arriva is bereid om samen met Dorpsbelangen van Garyp, Earnewâld, Oudega en Nijega én met actievoerder/VWO-scholier Wolter van der Maten rond de tafel te gaan om een reizigersprobleem bij Garyp op te lossen.

Er doen zich volgens initiatiefnemer Wolter van der Maten twee dingen voor: het aantal bussen per uur dat in de spits bij Garyp stopt daalt van vijf naar twee. Bovendien zaten de bussen de afgelopen tijd vaak al zó vol, dat de chauffeurs doorreden en geen passagiers uit Garyp en omliggende dorpen liet instappen. Dit laatste was bij Arriva niet bekend, verklaarde wethouder Houkje Rijpstra maandagmiddag in gesprek met Wolter en enkele vertegenwoordigers van de Dorpsbelangen. Hij heeft 655 handtekeningen verzameld uit protest tegen het achteruitgaan van het openbaar vervoer voor busreizigers uit Garyp en omgeving.

Wethouder Rijpstra verwijst in de eerste plaats naar Arriva en de provincie Fryslân: het bedrijf kreeg de concessie voor Zuidoost Fryslân van de provincie. De nieuwe dienstregeling gaat zondag aanstaande in. Arriva heeft contact opgenomen met de initiatiefnemer en zal tijdens de ochtendspits extra bussen inzetten.



Arriva meldt op de website, dat men vanaf 's ochtends 6.13 uur elk uur met lijn 14 bij Garyp (halte Wâldwei) kan reizen richting Leeuwarden en met lijn 114 vanaf 's ochtends 6.43 uur. De laatste optie met lijn 14 is 's middags 17.13 uur, de laatste met lijn 114 is 17.43 uur.

Richting Drachten rijdt lijn 114 vanaf 5.46 uur elk uur tot en met 15.45 uur. Voor lijn 114 is dit vanaf 6.16 uur elk uur, tot en met 16.15 uur.