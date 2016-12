'Burgum hat mear' in top 100

BURGUM - Het lied 'Burgum hat mear' van Sander en Atsje (duo SA) is in de Fryske top 100 beland. Burgumers deden een oproep om op het nummer te stemmen. Meer informatie is te vinden op www.frysketop100.nl. De uitzending van de top 100 is op Oudjaarsdag op Omrop Fryslân.