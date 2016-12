'Brommels!' wint prijs

BURGUM - Bramenfestijn Brommels! heeft de Douwe Hooglandprijs 2016 gewonnen. Vrijdagmiddag 23 december is de aanmoedigingsprijs van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) in Broeksterwâld uitgereikt.

Brommels! ontving de prijs, een geldbedrag van 250 euro, omdat het festijn middels de braam het landschap goed onder de aandacht van een brede doelgroep weet te brengen.



Andere genomineerden waren wandelevenement De Swaddekuier en vogelwacht Kollum. Voormalig NFW-voorzitter Douwe Hoogland maakte in dorpshuis De Pipegael bekend dat Brommels! had gewonnen. “Brommels! is een tweedaags bramenfestijn in de regio, dat al vijf keer succesvol is georganiseerd en een grote groep mensen op een succesvolle manier weet te betrekken bij ons mooie coulisselandschap”, aldus Hoogland.

Tijdens Brommels! zijn tientallen weilanden opengesteld om vrij bramen te plukken tussen de houtwallen en houtsingels, hét kenmerk van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Ook organiseert Brommels! onder andere culinaire en creatieve workshops, fietsroutes, open erven, picknicks en zijn er tijdens het festijn verhalen uit de Wâlden.

Swaddekuier en Vogelwacht Kollum

De andere genomineerden Swaddekuier en Vogelwacht Kollum weten ook veel mensen te interesseren voor het landschap. Tijden de Swaddekuier met start en finish in Buitenpost gaan de wandelaars door de Noardlike Fryske Wâlden, lopen ze over boerenerven en is er veel aandacht voor natuur. Vogelwacht Kollum e.o. heeft dit jaar het zeventigjarig jubileum gevierd. De vereniging telt ruim 625 leden. Ongeveer 150 leden, ook jeugdleden, gaan actief het veld in. De vogelwacht werkt goed met boeren samen op het gebied van weidevogelbescherming.

Agrarisch natuurbeheer

In 2015 is de Douwe Hooglandprijs voor het eerst uitgereikt. Toen was Natuur- en Milieueducatiecentrum De Klyster de winnaar. De prijs, genoemd naar de betrokken oud-voorzitter van de NFW, is bedoeld voor een persoon of organisatie die het draagvlak voor en de betrokkenheid bij het agrarisch natuurbeheer van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden stimuleert. De jury bestond dit jaar naast Douwe Hoogland uit NFW-ambassadeur Joop Atsma en NFW-lid Gerda Bijlsma-Smits.