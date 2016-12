Beeld van Ids Willemsma 'gedoopt'

BURGUM - Een boot die voor het eerst te water wordt gelaten, hoort op zo'n moment te worden gedoopt. Met die gedachte is vrijdagmiddag ook het 'B.M.-beeld' van beeldend kunstenaar Ids Willemsma bij Burgum 'gedoopt'.

Willemsma vertelde hoe het tot stand kwam: hij werd gevraagd mee te doen aan de ontwerp-wedstrijd voor een kunstwerk, geïnspireerd door de B.M.-er van Hendrik Bulthuis. Willemsma won en ging aan de slag. "Myn hiele lbbben is in wedstryd. Mei de finale ûnder de seadden", zei hij in z'n toespraak. "Ik die ek mei oan de ploegetiidrit op de Sintrale As."

Willemsma wees op een jeugdherinnering: "Mei Sjerp (de Vries in Terherne) wurkje oan it bouwen fan nije B.M.-ers, fan houten latten fan 20 by 20 millimeter." Later bouwde Willemsma zelf een ijzeren GWS-schouw ('nûmer 35'), die hij vervolgens verkocht om er materiaal mee te kunnen aanschaffen, om als beeldend kunstenaar aan de slag te kunnen. Er zouden ook nog diverse boten volgen. "In libben lang sile!"

"In bealch fol wurk"



De 'boot' die hij voor het aquaduct ontwierp (te zien vanuit het aquaduct, maar ook vanaf het water en en vanuit de verte) is "út de hân tekene", zegt Willemsma, maar wel geïnspireerd door vooral de vorm van de romp van de B.M.-er.

Het meeste deed Willemsma in z'n eentje: het denken, tekenen, ontwerpen en lassen, bijvoorbeeld. Met de 'omballingen' had hij wel hulp, zoals iemand die de tuin onderhield, zodat hij zelf aan het beeld kon doorwerken.

"In bealch fol wurk", zei een oude schoolmaat die hem er mee aan het werk zag. Het werk leverde hem ook twee ongemakjes op: een (tijdelijke) blessure aan een been en - bij het lassen - een kruis in de broek die vlam vatte. "Mei de hannen wer útslein."

Hoewel het beeld feitelijk stil staat, lijkt het te bewegen voor wie er langs rijdt of vaart. "Dat is it Moiré-effekt", aldus Willemsma. Alsof het beeld de wind in de zeilen heeft.