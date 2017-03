Bazaar in de Hege Stins op 11 maart

EASTERMAR - Op zaterdag 11 maart is er een bazaar in de Hege Stins in Eastermar. De bazaar start om 16.00 uur. Er zijn diverse spelletjes zoals ‘het geluid’ en oudhollandse spellen. Daarnaast worden er onder andere boeken, Dvd’s en planten verkocht en is er een restaurant en een koffiecorner. Om 17.30 uur is er een verloting met mooie prijzen. De feestelijke dag wordt om 18.00 uur afgesloten met een grote veiling. Fruitbomen, streekproducten, workshops en andere mooie kavels komen onder de hamer. De opbrengst van de bazaar en veiling is voor World Servants Eastermar. Dit is de laatste actie in het dorp voor de bouw van een ziekenhuis in Zambia.