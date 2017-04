“Aan Ierse traditionals geven we eigen draai”

Bandlid Wilt Dijk over afscheidstournee Irish Stew

BURGUM - Nog twee concerten en dan valt het doek definitief voor Irish Stew, de bekende Friese folkgroep, die geïnspireerd is door traditionele Ierse muziek. “Ik heb een geweldige tijd gehad bij Irish Stew, maar blijf na de afscheidstournee doorgaan met het maken van muziek”, zegt contrabassist Wilt Dijk uit Burgum.

Zaterdag 8 april speelt Irish Stew in De Pleats in Burgum en op 21 mei nog in zalencentrum Schaaf in Leeuwarden. Daarna herinneren alleen nog hun cd’s aan het bestaan van de band. Het besluit om te stoppen is door de drie bandleden Johan Juckers, Jan Huitenga en Wilt Dijk gezamenlijk genomen. Wilt Dijk: “We merkten dat Johan bepaalde toonhoogten in de leadvocalen niet meer kon halen. Toen spraken we af nog een jaar door te gaan en daarna te stoppen. We willen niet verder zonder Johan. Ook Johan, die zeventig jaar is, blijft wel doorgaan met muziek. Hij treedt nog op in seniorencentra en op pleintjes en feestjes. Hij speelt dan oude rockmuziek, beatmuziek waarmee hij ooit is begonnen.” Juckers is het enige bandlid van het eerste uur. De eerste bezetting van Irish Stew ontstond in 1976, met Johan Juckers, de inmiddels overleden Jos Hollander en Hank Pietersen.

Wisselende bezettingen

Wilt Dijk kwam in 2001 Irish Stew versterken. Daarvoor was hij al muzikaal actief. “Op mijn dertiende ben ik begonnen met het bespelen van het kerkorgel. Toen ik een paar jaar later een basgitaar kreeg, heb ik een verschillende bands gespeeld, waaronder Cotton Green. Het repertoire van Irish Stew is in de loop der jaren steeds gevarieerder geworden. De band heeft wisselende bezettingen gehad. Door nieuwe bandleden heeft de muziek zich ontwikkeld. Irish Stew wisselt meerstemmige zang af met leadzang, waarbij Johan het meest in beeld is als leadzanger. Nu we wat ouder zijn, spelen we meer rustige en gedragen nummers. We treden het liefst op in kleine zalen, de tijd van feesttenten is wel voorbij. Zowel ouders en hun kinderen komen naar onze concerten. We proberen een eigen draai aan de traditionals te geven, waardoor onze muziek blijft verrassen. Zo wisselen we nummers af met hornpipe, een Ierse jig of reel. We combineren bijvoorbeeld ook een nummer met het bekende Waltzing Mathilde.”



Dubliners

De Ierse Dubliners waren vooral in de beginperiode de grote favorieten van Irish Stew. De Friese band stond meerdere keren in het voorprogramma van de Dubliners. De Ierse folkmuziek is altijd een belangrijke voedingsbodem geweest voor de muziek van Irish Stew. Wilt Dijk bezocht Ierland vaak en elke keer is hij weer enthousiast over het landschap, de ongerepte natuur en de Ierse bevolking. “De Ierse cultuur en mentaliteit stemmen overeen met de onze. Ieren zijn harde werkers en tevreden en gemoedelijke mensen, die van het leven genieten. Die levenshouding vind je terug in hun muziek, die te horen is in de pubs.”



Dijk neemt afscheid van zijn vrienden van Irish Stew, maar dat is niet het einde van de muzikale carrière van de Burgumer, in het dagelijks leven docent wiskunde en economie bij scholengemeenschap Singelland in Burgum. “Ik speel contrabas bij Marcel Smit & de Hiele Hannel. Wander van Duin, met wie ik gespeeld bij Cotton Green, maakt daarvan ook deel uit. Ik ga nog wel even door.”