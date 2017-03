Lichtgevende ringen cadeau voor de hardlopers bij Bluerun

Autismeweek Tytsjerksteradiel met Christina Curry en mASSter-chef

BURGUM - Van 1 tot en met 8 april vindt de landelijke Autismeweek plaats. Er zijn diverse activiteiten in Burgum, Drachten en Leeuwarden. Meer aandacht en begrip vragen voor kinderen en volwassenen met autisme, dat is het doel van de organisatoren, het Autisme Kafé Tytsjerksteradiel (Akt-diel) en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), afdeling Friesland.

Het gemeentehuis in Burgum is de hele week blauw verlicht. De wereldwijde slogan voor de Autismeweek is namelijk ‘Light it up blue’.

Op de Markt in Burgum worden vrijdagavond 31 maart veel mensen verwacht. Hier is namelijk de start en finish van de Bluerun.

Light It Up Bluerun

Iedereen die dit leuk vindt mag mee rennen, kinderen, jongeren en volwassenen. In het donker maken de runners rondjes van een kilometer. Elke deelnemer krijgt lichtgevende ringen cadeau en de dresscode is wit.

Het gehele parcours is verlicht met blauwe verlichting en blacklights. Glowartikelen die de deelnemers dragen zorgen ervoor dat dit hardloopevenement een bijzonder schouwspel is. “Meelopen is een ervaring om niet te vergeten”, vertelt een van de organisatoren Geesje Duursma. “Doordat je ronden loopt kunnen zowel getrainde als ongetrainde lopers mee doen.”

Wil je meedoen met de Bluerun dan kun je je vanaf 19.30 uur aanmelden op De Markt in Burgum. Vooraf opgeven via de website mag ook en is handig voor de organisatie: www.bluerunburgum.nl.

Startschot na Meet & Greet

Het startschot voor de Bluerun klinkt als het donker is, om 21.00 uur. Voorafgaand aan het startschot, van 19.45 tot 20.30 uur, is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar een Meet & Greet met Christina Curry.

Christina Curry is onder andere bekend van het tv-programma ‘Het Is Hier Autistisch’ en zal het startschot lossen. Voor het zover is, wil zij graag als ervaringsdeskundige persoonlijk vragen beantwoorden over autisme. De Meet & Greet is bij De Pleats in Burgum.

Pannakooi

Ook voor wie geen vragen heeft en niet wil meelopen met de Bluerun is het vrijdagavond gezellig op De Markt. Er wordt een pannakooi geplaatst in samenwerking met de beweegcoaches van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Kookworkshop mASSter-chef

Opgeven voor mASSter-chef is nog mogelijk. Het is een van de evenementen die Akt-diel en NVA Friesland organiseren tijdens de Autismeweek.

De kookworkshop mASSter-chef vindt plaats op 5 april en is bedoeld voor jongeren vanaf 14 jaar. Het is een speciale versie van het populaire programma Masterchef en wordt georganiseerd in samenwerking met ROC De Friese Poort.

Tien jongeren met autisme koken samen met leerling-koks van de Friese Poort voor bijna veertig gasten. Elke chef mag zelf twee gasten meenemen naar ROC Friese Poort aan de Splitting 21/23 in Drachten.

De workshop is gratis. Opgeven kan via info@akt-diel.nl.

Autastica

Het thema van de Autismeweek is dit jaar Jong&Aut. In het kader daarvan spelen ‘Jong&Aut’ op donderdag 6 april samen het bordspel Autastica, in Burgum.

Autastica is het spel voor iedereen die meer wil weten over autisme. Het is ook geschikt voor wie autisme op een speelse manier wil uitleggen aan anderen.

Jongeren van de middelbare scholen Liudger en Singelland uit Burgum spelen het spel donderdagmiddag met senioren uit Burgum. Aanvang 14.30 uur, locatie De Pleats. Belangstellenden zijn welkom. Geen kosten.

Aanmelden voor de film

In Filmhuis Slieker in Leeuwarden kunnen jongeren met autisme en hun ouders op donderdag 6 april een film over autisme kijken: Life, Animated. Wie er heen wil moet vooraf reserveren. Dat kan via 058-205320 of bij de kassa. De film begint om 19.45 uur. De entree kost € 9,50 en € 7,50 voor leden NVA.

VIP Auti Sanjesfertier

Op vrijdag 7 april van 14.30 tot 18.00 uur is er een VIP-middag voor kinderen met autisme in speel- en dierenpark Sanjesfertier in Feanwâlden. Zij kunnen, onder toezicht van hun ouders en samen met broertjes en zusjes, een gezellige middag met elkaar doorbrengen.

Opgeven via de website info@akt-diel.nl is gewenst, maar ook zonder opgave is men welkom. Entreekosten: € 5,- per kind/persoon.