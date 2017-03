Afscheidstour folkband Irish Stew

BURGUM – De bekende folkband Irish Stew is bezig aan een afscheidstour en treedt zaterdag 8 april op in De Pleats in Burgum. Het repertoire van Irish Stew zal dan nog een keer de revue passeren.

Irish Stew startte ergens in 1976. Johan Juckers, Jos Hollander en Hank Pietersen waren liefhebbers van Ierse folkmuziek en zo onstond Irish Stew. Het repertoire bestond vooral uit Engelstalige nummers. In 1981 werd het eerste album van Iris Stew uitgebracht. ‘t Woanskip’ bevatte onder andere nummers als Beerenburg en het titelnummer. Vanaf 1983 verzorgde de groep meerdere malen het voorprogramma van ‘The Dubliners’, de grote favorieten van de band.

De band heeft opgetreden in verschillende bezettingen. Vanaf 2014 ging Irish Stew verder als een driemansformatie met Johan Juckers, Wilt Dijk en Jan Huitenga. In 2016 heeft de band aangekondigd te stoppen. Veertig jaar op het podium staan is lang genoeg geweest. Zaterdag 8 april staat Irish Stew voor het laatst in de woonplaats van Wilt Dijk en gaan ze nog eens knallen in 'De Pleats' aan de Schoolstraat 82 in Burgum. Het optreden begint om 20.15 uur en de entree is tien euro. Ook Chris Kalsbeek treedt op. Speciaal voor deze gelegenheid heeft De Pleats een driegangen-diner met Ierse gerechten, Iers drankje en entrée. (35 euro per persoon)

Het laatste optreden van Irish Stew is zondag 21 mei in zalencentrum Schaaf in Leeuwarden, waar ook tal van bevriende artiesten zullen gaan spelen.