Kwaliteitsverhoging en zonnepanelen in de wijk De Drait

WoonFriesland verbetert 112 woningen in Drachten

DRACHTEN - WoonFriesland is gestart met kwaliteitsverbeteringen van 112 woningen in De Drait in Drachten. Er worden onder andere zonnepanelen geplaatst om de stroomkosten van bewoners te verlagen. Daarnaast krijgen de meeste woningen een nieuwe badkamer en een nieuw toilet. Ook vinden onderhoudswerkzaamheden plaats zoals schilderwerk en gevelonderhoud.

De verbeteringen worden doorgevoerd bij woningen in de straten Moezel en Dollard. Hiermee draagt WoonFriesland bij aan het wooncomfort van haar bewoners. De verbeteringen worden uitgevoerd zonder huurverhoging. Begin 2016 heeft WoonFriesland de plannen in De Drait aangekondigd. Eind 2016 kregen bewoners informatie over de planning en werkzaamheden tijdens een inloopmarkt. Ook konden ze hier alvast een keuze maken voor het tegelwerk in de sanitaire ruimtes en het keukenblok. De verbeteringen in de wijk zijn klaar voor de bouwvakvakantie 2017.

Zonnepanelen op maat

De woningen in Drachten worden voorzien van zonnepanelen. Deze worden later in het project geplaatst. Met het plaatsen van zonnepanelen draagt WoonFriesland bij aan een beter milieu en het verlagen van de stroomkosten voor haar huurders.