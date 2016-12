Vrijdag eerste Drachtster Strúntocht

DRACHTEN - De Drachtster Strúntocht is een wandeltocht van ongeveer negen kilometer door Drachten. Deelnemers kunnen vrijdagavond 9 december kennis maken met Drachten, de monumentale panden, maar ook met moderne architectuur, bedrijven, scholen, sport, cultuur, winkels, verborgen straten en de Drachtstervaart.

Het wordt een avond wandelen, ontdekken en beleven. Met medewerking van het bedrijfsleven, diverse sportclubs en kunstbeoefenaars uit Drachten en de regio zal Drachten volop in de ‘spotlights’ komen te staan. Deelnemers krijgen de gelegenheid om binnen te kijken in instellingen en gebouwen, waar men normaal niet in de gelegenheid is dit te doen.

Op de route treft men vermaak aan in de vorm van zang, dans, acts, cultuur en gedichten. Men kan optredens verwachten van onder andere: Top Secreet, de Four Flutes, Big Band Drachten, Solid Sounds, shantykoor ‘de Peije Sjongers’, muziektheater Tinto, Mannenzangvereniging Beetsterzwaag, Michiel Wals en Justus Werle. De tocht eindigt met een slotfeest in de foyer van schouwburg de Lawei.

Met de Drachtster Strúntocht wil de organiserende stichting geld inzamelen, nu om het gehandicapte kind in en rond Drachten noodzakelijke middelen te kunnen schenken, die niet uit de daarvoor bedoelde budgetten betaald worden.



Kaarten kopen voor dit evenement kan nog. Ze zijn gemakkelijk online te kopen via www.struntocht.nl. De reguliere prijs bedraagt € 10,- exclusief administratiekosten. Op de dag zelf zijn er enkel nog kaarten te koop aan de start. De prijs bedraagt dan € 12,50 per kaart.

De stichting Drachtster Strúntocht is verantwoordelijk voor de organisatie en wordt hierbij geholpen door een commissie, gevormd uit vier Drachtster serviceclubs. Gestreefd wordt naar een weerkerend evenement, maar steeds anders.