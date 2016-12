Voorzitterswissel Raad van Toezicht Bibliotheek Drachten

DRACHTEN - Vorige week heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht van de bibliotheek in Drachten, drs. Peter Boomsma, de voorzittershamer overhandigd aan mr. ir. Nico Tilstra. Boomsma neemt na een maximale zittingstermijn van 9 jaar afscheid van zijn rol als toezichthouder, waarvan de laatste 3 jaren als voorzitter.

In deze lange periode van toezicht heeft Boomsma veel meegemaakt en zijn verantwoordelijkheid genomen. De aansluiting met het Friese Bibliotheeknetwerk, de reorganisatie, de teleurstelling over de grootschalige cultuur’tempel’ die niet doorging en direct aansluitend het traject van de verbouwing in eigen huis en de invoering van de selfservice. Met de statutaire omzetting van vereniging naar stichting en het invoeren van de governance code cultuur heeft Boomsma zich ingezet voor kwaliteitsverbetering van zowel bestuur als toezicht.

Boek brigadier Tjeerd de Walle

Boomsma neemt met pijn in het hart afscheid van de bibliotheek. Hij heeft nu meer vrije tijd voor zijn grote passie, schrijven. Eind november presenteert Boomsma zijn nieuwste boek Hercules van de Wâlden – het leven van brigadier Tjeerd de Walle. Zijn volgende project wordt wellicht een boek over de bibliotheek, in historisch perspectief.

Opvolger met ervaring

Mr. ir. Nico Tilstra is lid van de Raad van Toezicht sinds 2013. Hij is gepokt en gemazeld in het bestuurlijke veld, niet alleen in professioneel opzicht maar ook als lid van de Raad van Commissarissen LBP|SIGHT en bestuurslid van CDA-Fryslân. Hij is in zijn vrije tijd actief als rietsnijder. De vacature die met het vertrek van Boomsma is ontstaan wordt opgevuld door Djoke Mulder.