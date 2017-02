Ontwikkeld door Pi-Groep en Norisk

Virtuele bril helpt bij screening autisme

DRACHTEN – Een ‘virtuele bril’ kan helpen om mensen te testen op autisme. Dat bleek vrijdag in het Trainingshuis aan de Zilverschoon in Drachten. Daar werd de speciale bril, ‘Oculus Rift’ genaamd, gepresenteerd in het kader van ‘e-healthweek’. Door Gerrit van der Meer

Erwin Soolsma van het it-softwarebedrijf Norisk uit Groningen: “We zijn anderhalf jaar geleden begonnen met gesprekken met de Pi-Groep over de ontwikkeling van deze bril. De inhoudelijke kant is het werk van psychologen van de Pi-Groep, wij hebben de technologie ontwikkeld.”

De test is gebaseerd op een schriftelijke lijst van vijftig vragen. “Die is al 25 jaar oud en heeft z’n werking bewezen. Maar tegelijkertijd kleeft er het risico aan van sociaal gewenste antwoorden. Het voordeel van de virtuele bril is, dat je mensen filmpjes voorschotelt waar ze meteen op moeten reageren. Dat blijkt goed te werken. Er zijn tests uitgevoerd met mensen mèt en zonder autisme. De verschillen waren duidelijk.”

Tanja van Abel van de Pi-groep bevestigt de informatie van Soolsma. “Wij hadden al eerder contact met Norisk. Deze virtuele bril hebben we met hen ontwikkeld, samen met het bedrijf Mizmo. In Nederland is het nieuw. De ‘virtuele bril’ wordt tot nu toe in de zorg vooral gebruikt voor therapie, zoals angsttherapie. De ‘Oculus Rift’ is bedoeld om de juiste diagnose te kunnen stellen: heeft iemand autisme of niet?”

Zo wordt bijvoorbeeld een filmpje getoond waarin iemand gebak aangeboden krijgt. De reactie van de ‘ontvanger’ is in de trant van: “Nee, dat hoef ik niet. Dat gebak is smerig!” Iemand zonder autisme (of een andere stoornis) zal al snel denken: ‘Wat een onbeleefde reactie!’ Iemand met autisme zal denken: “Die persoon lust geen gebak.”

De mate van autisme vaststellen is nog niet goed mogelijk met de bril. Van Abel: “Daarom willen we ermee doorontwikkelen. We verwachten te kunnen samenwerken met het Trimbos-instituut in Utrecht, dat kennis deelt op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.”

“De kosten waren in eerste instantie voor onszelf en voor de Pi-Groep”, vertelt Erwin Soolsma van Norisk. Maar vrijdag reageerde dr. Erik Gerritsen, de hoogste ambtenaar van het ministerie van VWS, heel positief. We hopen dus financiële steun van het Rijk te krijgen voor het verder ontwikkelen van de bril.”