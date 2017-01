Terre des Hommes Drachten krijgt cheque

Amber en Thirsa, de twee leerlingen die het hoogste bedrag hebben opgehaald, overhandigen de cheque aan Mirjan Koster (PR-medewerker). Ingezonden foto

DRACHTEN - De leerlingen van klas 3 en 4 van CSG Liudger, Zorg en Welzijn, hebben in de week voor de kerstvakantie een inzamelingsactie gehouden voor Terre des Hommes. Ze overhandigden een cheque ter waarde van € 774,75 aan een vrijwilligster van deze organisatie.

Het geld is bedoeld voor het project in Bangladesh waar beroepsopleidingen worden gegeven aan jongeren voor meer toekomstperspectief.