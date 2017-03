Smallingerland subsidieert amateurkunst en cultuur extra

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland trekt tweehonderdduizend euro extra uit voor amateurkunst en cultuur. Initiatiefnemers met vernieuwende ideeën kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente.

Vorig jaar stelde de gemeenteraad van Smallingerland tweehonderdduizend euro beschikbaar voor amateurkunst en cultuur. Aanleiding voor de extra subsidie was een amendement van de ChristenUnie. De eenmalige extra subsidie is bedoeld als aanjaaggeld voor amateurkunst en cultuur. In aanmerking komen tijdelijke activiteiten, die zoveel mogelijk een blijvende impact hebben. De plannen moeten nieuw of vernieuwend zijn of aanvullend op huidige activiteiten.

De subsidie kan worden aangevraagd namens een groep van minimaal vijf personen, een vereniging of stichting. De amateurkunst of culturele activiteit moet plaatsvinden in de gemeente. De ambities in de cultuurnota 'Libje mei Kultuer, leven met cultuur' zijn een leidraad voor het verlenen van deze extra subsidie.

De maximale subsidie is vijftig procent van de gemaakte kosten, met een maximum van 15.000 euro. Initiatiefnemers met creatieve ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het college van B en W. De voorwaarden waaraan aanvragers moeten voldoen, zijn te vinden op de website van de gemeente, www.smallingerland.nl