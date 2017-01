"Trots op een geslaagde 'match' tussen klanten en medewerkers"

Postcleaning BV werkt als schoonmaakbedrijf in heel Nederland

Ondernemerszin Naam: Yvonne Post-Rozema en Kevin S. Post.

Woonplaats: Drachten.

Werkzaam bij: Post Cleaning.

Functie in het bedrijf: directie.

Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf?

Schoonmaakbedrijf Post Cleaning is gevestigd in Drachten, echter ons werkgebied strekt zich uit van Noord-Nederland tot het zuidelijkste puntje van Limburg.

Onze belangrijkste activiteiten zijn interieur-, glas- en vloeronderhoud voor kantoren, scholen en instellingen en het reinigen van zonnepanelen. Tevens voeren wij reinigingswerkzaamheden uit in de industriële sector, waarbij wij vaak een probleem dat ontstaat tijdens het productieproces, weten te tackelen. Ook reinigen, stralen en impregneren wij gevels van particulieren en bedrijfspanden.



Waar zijn jullie trots op?

Post Cleaning bestaat nu ruim dertig jaar. Dat we in deze jaren een beheersbare groei hebben doorgemaakt, met als resultaat dat ons team nu bestaat uit bijna tweehonderd betrouwbare medewerkers, waarvan onze eerste medewerker nog steeds bij ons werkt!

Wat daarbij hoort is een vast klantenbestand, waar we trots op zijn en dat we de kwaliteit hoog kunnen en blijven houden. Een tevreden opdrachtgever en een gemotiveerde medewerker: dat is onze drijfveer.

Wat is momenteel jullie grootste uitdaging?

We hebben eigenlijk één continue uitdaging: ervoor zorgen dat onze collega’s aan de juiste klanten gekoppeld zijn. Als er een geslaagde ‘match’ is, zijn onze klanten en collega’s tevreden. Dit resulteert in een prettige en langdurige relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer!



Als alles mogelijk was, wat zou dan jullie grootste droom zijn? Wilt u daar iets over vertellen?

Onze collega’s door te laten groeien en zich niet te schamen voor dit prachtige vak! Voorbeeld: Op het moment van typen volgt een aantal collega’s van ons een computercursus. Ook bij ons gaan er steeds meer dingen digitaal, wat bijscholing vereist. Hierin willen wij graag meehelpen en meedenken, zo zijn we dan ook bij de computercursus gekomen.

Wat staat er nog in de weg om die droom te laten uitkomen? Heeft u ook een idee voor een oplossing?

Collega’s en niet-collega’s durven er soms niet voor uit te komen dat ze, bijvoorbeeld, niet precies weten hoe er met een computer en internet omgegaan dient te worden.

Wij moedigen iedereen aan om je hier vooral niet voor te schamen: meld je aan! Je krijgt leuke tips, en aan het eind van de cursus kun je je goed redden met een computer en op het internet!