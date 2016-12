Nij Smellinghe krijgt 2,9 miljoen euro voor zonnepanelen op dak

DRACHTEN – Ziekenhuis Nij Smellinghe krijgt ongeveer 2,9 miljoen euro subsidie (SDE+) van de rijksoverheid om zonnepanelen op het dak te kunnen plaatsen. In totaal gaat het om zeker 7500 panelen, die in de loop van 2017 moeten worden geplaatst.

Directeur bedrijf en gebouwen Folkert Brouwers verwacht een opbrengst van 2600 MegaWatt, ongeveer de helft van het huidige stroomverbruik van het ziekenhuis. Maar omdat nog zal worden geïnvesteerd in zuiniger apparaat – die de minder zuinige apparatuur moet vervangen – gaat de energie-efficiëntie omhoog.



Uiteindelijk hoopt en verwacht Nij Smellinghe meer energie te kunnen produceren dan het ziekenhuis nu zelf verbruikt. Dit ‘energiepositieve’ resultaat moet in 2030 gehaald kunnen worden, veronderstelt Brouwers.



Tweemaal zo veel

Nij Smellinghe loopt met dit project voorop ten opzichte van collega-ziekenhuizen. In Fryslân wordt het echter niet het grootste ‘zonnepanelendak’, want dat is te vinden in Wolvega (Home Center), met 15.000 zonnepanelen, dus het dubbele van Nij Smellinghe. Die panelen produceren ook stroom voor elektrische auto’s van klanten, meldt het bedrijf uit Wolvega.