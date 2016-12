Nieuw busstation net op tijd klaar

DRACHTEN - De herinrichting van het Ureterpvallaat is zo goed als klaar. Het nieuwe transferium Drachten-Oost, deelproject van de herinrichting, is bijna af en verwacht binnenkort de eerste bussen: zondag 11 december, als de nieuwe dienstregeling van de bussen ingaat.

Vrijdag 9 december is de officiële opening. Gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Ron van der Leck en Wout Jan Adema van Rijkswaterstaat nemen het nieuwe transferium dan officieel in gebruik. Afgelopen voorjaar startte de herinrichting van het gebied. Het project is onderdeel van de provinciale Investeringsagenda Drachten-Heerenveen.

Er zijn twee turborotondes voor betere doorstroming van het verkeer. De wachtrijen bij de afritten van de N31 zijn daarmee verleden tijd. Het nieuwe tweerichtings-fietspad aan de zuidkant van het Ureterpvallaat zorgt ervoor dat fietsers niet meer de op- en afritten met de Wâldwei (N31) hoeven over te steken.

Komend voorjaar zal nieuw groen langs de weg worden geplant. Daarmee wordt ook de lanenstructuur van het nieuwe Ureterpvallaat duidelijk zichtbaar.

Het nieuwe busstation

Het nieuwe transferium Drachten-Oost aan de Zonnedauw neemt de functie van centraal busstation over van station Van Knobelsdorffplein. Vanaf zondag 11 december kunnen reizigers hier overstappen op lokale lijnen of zelfs beginnen aan een internationale busreis. Het transferium krijgt een fietsenstalling, fietskluizen (via een app te reserveren, openen en betalen, net als in Holwerd) en een Arriva-loket.