Museum Dr8888 trapt Stijljaar 2017 af

DRACHTEN - In 2017 is het honderd jaar geleden dat de Nederlandse kunstbeweging De Stijl is opgericht. Nederland viert dit met het themajaar 'Mondriaan tot Dutch Design'.

Gedurende het hele jaar vinden er in Nederland tal van inspirerende tentoonstellingen en evenementen plaats. César Domela, De Stijl in kunst en typografie, is de eerste in een reeks van vier grote tentoonstellingen die Museum Dr8888 organiseert.

César Domela was graficus, fotograaf, typograaf, edelsmid en lid van kunstbeweging De Stijl. De tentoonstelling toont een dwarsdoorsnede van het werk van deze creatieve duizendpoot. Op dit moment zijn tal van museummedewerkers en vrijwilligers bezig met de inrichting van de tentoonstelling. Op 29 januari wordt 'De Stijl in kunst en typografie' geopend. Deze eerste van vier Stijljaar-exposities in Drachten is tot 2 april te bewonderen.

Over César Domela

César Domela Nieuwenhuis (1900-1992) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kunstbeweging door de introductie van reliëfs en door elementen uit De Stijl en constructivisme toe te passen op de vormgeving van advertenties en typografie. Hij was de jongste zoon van politicus en grondlegger van de socialistische beweging in Nederland, Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Brede belangstelling

Museum Dr8888 toont een grote variatie aan items uit zijn werk: van ontwerpen voor tijdschriften tot reliëfs. Op de tentoonstelling zijn ook werken te zien van collega-kunstenaars Theo van Doesburg en Thijs Rinsema, alsmede Piet Zwart, Jac Jongert en andere vormgevers en typografen die zowel door het constructivisme als De Stijl zijn beïnvloed.

Themajaar Mondriaan tot Dutch Design

Museum8888 is niet het enige museum in het noorden dat meedoet aan 'Mondriaan tot Dutch Design'. Ook Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden doet mee, evenals de voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde.