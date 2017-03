Modelspoorbanen in Drachten organiseren een open dag

DRACHTEN - De Modelspoorvereniging Drachten, aan de Tussendiepen 6 in Drachten, houdt zondag 26 maart van 10.00 tot 16.00 uur open dag.

De Modelspoorvereniging Drachten heeft een verenigingsruimte in een voormalige machinefabriek. In de tekenkamer-van-toen, op de eerste verdieping, kunnen de vijfendertig leden driemaal per week bij elkaar komen: op woensdag- en vrijdagavond en op zaterdagmiddag. “Woensdag is het hier het drukst,” vertelt Gerrit Taapken. “Vrijdagavond zijn er om onverklaarbare redenen vooral de leden die met de kleinste treinen bezig zijn. Op zaterdagmiddag zie je duidelijk een relatie met het weer. Hoe mooier het weer buiten, hoe minder mensen er in de verenigingsruimte zijn.”



De leden werken allemaal aan hun eigen modules, sommigen bij de vereniging, maar anderen thuis. Tijdens de open dag worden alle modules aan elkaar gekoppeld en ontstaan er een diverse grote modelbanen. Er zijn modelbanen voor Gelijkstroom ‘Nordmodul’, Gelijkstroom ‘Amerikaanse Fremo’, Märklinbaan en een N-modulebaan.

Omdat de aan elkaar gekoppelde modules teveel ruimte in beslag nemen voor de eigen verenigingsruimte, wordt de open dag georganiseerd in een ruimte op de begane grond, in de voormalige kantine.

Jong en oud kunnen er kennismaken met deze mooie hobby. De toegang is gratis. Leden zijn aanwezig om te laten zien hoe mooi hun modellen rijden.

Leuk om te zien is hoe de digitale techniek algemeen is ingevoerd in de modelspoorbouw, waarmee het nabootsen van het grootbedrijf steeds meer werkelijkheid is geworden. Denk aan het geluid van vertrekkende en remmende treinen of de geluidssfeer van een omroepfunctie op het station.



Tijdens de open dag zijn er ook dvd-presentaties. Kijk ook op: www.modelspoorverenigingdrachten.nl