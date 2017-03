Lange West eerste duurzame ‘NOM’ flat

DRACHTEN - Woningcorporatie Accolade start met de verduurzaming van het appartementencomplex Lange West 70 tot en met 92 in Drachten. Het wordt de eerste flat die de corporatie helemaal ‘NOM’ maakt. ‘NOM’ staat voor ‘Nul op de Meter’.

Een NOM-woning wekt evenveel energie op, als de bewoner gemiddeld over een heel jaar gebruikt, zowel voor het verwarmen van de woning als voor huishoudelijke activiteiten. Op het dak en aan de straatkant van de flat komen zonnepanelen. Rond de zomer is het appartementengebouw klaar.



Duurzaam

Woningcorporatie Accolade heeft duurzaamheid omarmd. Eén van de doelstellingen is, dat alle 16.000 woningen van de corporatie in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Op verschillende manieren maken ze woningen duurzaam en energiezuinig. Dienke Slatman, ontwikkelaar bij Accolade vertelt: "Wij maakten al vele woningen NOM. Dat we dat nu ook bij een flatgebouw doen is uniek".



Energiezuinig

Aannemer Jorritsma Bouw gaat de flat maximaal isoleren vanaf de buitenkant. Ze brengen een isolatiepakket aan. De balkons worden voorzien van afsluitbare ramen. De beglazing vervangen ze voor driedubbel glas. Verder wordt de gasaansluiting verwijderd. De bestaande cv-ketel maakt plaats voor een lucht-water-warmtepomp. De woningen worden all-electric. Dit betekent dat de bewoners straks ook koken op een elektrische kookplaat.



Lagere maandlasten

Ondanks dat de huur per maand omhoog gaat, zullen de bewoners van de twaalf appartementen besparen op hun maandlasten. Dit komt omdat ze bij normaal energieverbruik géén energierekening meer ontvangen. Per saldo gaan de maandlasten daarom omlaag. De woningen krijgen een slimme meter. Zo is het energieverbruik goed te monitoren. Ook krijgen de bewoners informatie over het omgaan met energie. Zo kregen ze al uitleg over koken op inductie.