Koolmonoxidemeting leidt tot donatie Nij Smellinghe

DRACHTEN - Vorige week heeft aannemer Koninklijke Oosterhof Holman een cheque ter waarde van 500 euro overhandigd aan Stichting Vrienden van Nij Smellinghe, bestemd voor de kinderafdeling van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Vreemd genoeg was de aanleiding een koolmonoxidemeting op Texel.

Onlangs waren enkele collega’s van Oosterhof Holman Milieutechniek, waaronder uitvoerder Romke Pietersma, op gasontvangststation Texel van Gasunie bezig met de vervanging van de straatpotten (putdeksels, red.) boven het afsluiterschema. Gedurende de uitvoering mochten ze gebruikmaken van de kantine in een nabij gelegen loonbedrijf. In werktenue en voorzien van een Lel/CO2/N2-meter togen de mannen naar het bedrijf. Ze waren echter nog niet binnen of de meetapparatuur ging af: er werd koolmonoxide gemeten. Bij nader onderzoek bleek de oorzaak een zeer oude gaskachel te zijn die in de ruimte stond. Een medewerkster van het bedrijf gaf aan dat ze vaker last had van hoofdpijn en duizeligheid als ze te lang in de ruimte was, maar ze had de klachten nooit geassocieerd met de gaskachel. Uiteraard werd het euvel meteen verholpen door de mannen.

Actie Gasunie

De medewerkers van Oosterhof Holman Milieutechniek waren voor Gasunie aan het werk toen er koolmonoxide bij de buren werd gemeten. Gasunie stimuleert de aandacht voor veiligheid bij haar medewerkers en bij medewerkers van bedrijven die voor haar werkzaam zijn. Wanneer zij zich op dat gebied extra onderscheiden, komen zij in aanmerking voor een cheque van 500 euro, te doneren aan een goed doel naar keuze. De actie op Texel werd door Gasunie zo gewaardeerd dat de betrokken medewerkers van Oosterhof Holman ook werden beloond met de cheque. Waar een simpel bakje koffie al niet goed voor kan zijn.