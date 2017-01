Vrijdag prijsuitreiking

Jenaplanschool De Wiekslag dingt mee naar Friese Onderwijsprijs

LEEUWARDEN/DRACHTEN - Vrijdagmiddag 20 januari wordt in het provinciehuis de Onderwijsprijs provincie Fryslân 2015 – 2017 uitgereikt. De Jenaplanschool De Wiekslag in Drachten is genomineerd bij de basisscholen, net als twee andere basisscholen, in Franeker (SBO De Bolder) en Wommels (OBS De Opslach).

Bij de scholen voor voortgezet onderwijs zijn ook drie genomineerd: Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en OSG Piter Jelles, beide in Leeuwarden en de Piet Bakkerschool in Sneek.

De provinciale winnaars – één basisschool en één school voor voortgezet onderwijs – dingen vervolgens mee naar de Nationale Onderwijsprijs.

Gedeputeerde Sander de Rouwe zal rond 16.00 uur de winnaars van de provinciale Onderwijsprijs bekend maken in het Provinciehuis in Leeuwarden.