Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe deelt gegevens digitaal met patiënt

Je eigen radiologische onderzoeken bekijken

DRACHTEN - Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten maakt als eerste ziekenhuis in Nederland radiologische onderzoeken in één klik inzichtelijk voor patiënten. Dat gebeurt met met het online programma MyVue.

Sinds 5 december 2016 is het voor patiënten van ziekenhuis Nij Smellinghe mogelijk om eigen radiologische onderzoeken te bekijken en te delen met derden. Dat doen zij met het online programma 'MyVue'. Het Drachtster ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze mogelijkheid via dit programma biedt.

De pilot van het project loopt op de polikliniek Vaatchirurgie. Dit betekent dat vooralsnog alleen de via deze polikliniek aangevraagde radiologische onderzoeken inzichtelijk zijn. Later kan het project worden uitgebreid naar de andere poliklinieken.

Waar beelden en verslagen van radiologische onderzoeken voorheen alleen toegankelijk waren voor specialisten en verwijzers, kunnen patiënten via MyVue nu thuis ook zelf deze gegevens bekijken. De beelden staan na 24 uur online, het verslag is na twee weken beschikbaar.

Actief betrokken bij zorgproces

De patiënt kan de onderzoeksgegevens zelf bekijken, maar via de e-mail ook delen met bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut of zelfs met familie en naasten. "Op deze manier wordt de patiënt actiever betrokken bij het zorgproces. Dit komt het behandelresultaat ten goede", aldus radioloog Maarten van Leeuwen. Na het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, ontvangt de patiënt elke keer een unieke viercijferige toegangscode per sms. Daardoor is het gebruik van MyVue veilig en is de privacy gewaarborgd.

Snel delen, snel behandelen

Ook de radiologen en vaatchirurgen van Nij Smellinghe gebruiken MyVue, waardoor ze nu gemakkelijk en snel onderzoeksbeelden en verslagen kunnen doorsturen naar verwijzers. Voorheen werd dit gedaan via cd's en dat kostte door het branden en versturen veel meer tijd. Het snelle delen heeft als voordeel dat de verwijzer meteen de vervolgbehandeling kan bepalen of hierover kan meedenken. "Dat komt de zorg aan de patiënt ten goede. Voor patiënten is deze nieuwe mogelijkheid dus op meerdere fronten een vooruitgang."

Meer informatie

Meer informatie over toegang tot de radiologische onderzoeken is te vinden op www.nijsmellinghe.nl/myvue.