Jasja de Vries nieuwe hoofdtrainer KC de Pein

OPEINDE - KC de Pein heeft met Jasja de Vries uit Dokkum een nieuwe hoofdtrainer gevonden voor seizoen 2017-2018 met opties tot een langere verbintenis. Jasja de Vries is momenteel trainer van de selectie van de Granaet en coach van het tweede team van de Dokkumer korfballers.

Na een rijke korfbalcarrière als speler heeft Jasja de Vries zich de laatste jaren gevormd tot een gedreven coach die het jonge team van De Granaet ontwikkeld heeft tot een geduchte tegenstander in de reserve tweede klasse. De stap als hoofdtrainer van een selectie was een logisch vervolg in zijn trainersloopbaan.

De jonge selectie van KC de Pein zal in de komende jaren aangevuld worden met talentvolle korfballers uit de jeugdafdeling en het smeden van een nieuwe selectie zal komende seizoenen ingezet worden. Met de Vries heeft KC de Pein een ambiteuze trainer gevonden die deze lijn naar boven kan vasthouden en versterken.

De Pein is dit veldseizoen nog in volle strijd voor het kampioenschap. De Pein verloor zaterdag met 21-22 van Stadskanaal. Daarmee is KC de Pein van zijn comfortabele ongeslagen positie gewipt en nadert de concurrentie op een punt. Alle wedstrijden zullen nu door De Pein gewonnen moeten worden in de race om het kampioenschap. Zaterdag is Wêz Warber/Wêz Fluch uit Goutum/Hempens de opponent.