Indoor Drachten legt focus op springsport

DRACHTEN - Het internationaal hippisch evenement Indoor Drachten vindt in 2017 plaats van 12 tot en met 22 januari en duurt daarmee één week korter dan gewend. De organisatie legt de focus op de springsport.

"Indoor Drachten gaat op dezelfde voet verder als begin dit jaar met als enig verschil dat er geen dressuur meer is. We kregen telkens positieve reacties van dressuurruiters op ons evenement, maar we vonden het moeilijk om de topruiters te trekken. Daaraan gerelateerd kregen we de tribunes niet vol en konden we het financieel niet verantwoorden", vertelt voorzitter Gerrit Jan van de Pol, die samen met Fred Lodewijk en Fré Nienhuis deel uitmaakt van het bestuur van Indoor Drachten. Emmy Poppelaars neemt een deel van de organisatie op zich.

Het goede nieuws is dat hierdoor meer budget beschikbaar komt om het prijzengeld in de springrubrieken te verhogen. "We hebben weer twee weken internationale springsport. In het eerste weekend op één- en tweesterren niveau, in het tweede weekend op driesterrenniveau. Vorig jaar hadden we in de slotweek maar liefst 27 ruiters uit de top-100 van de wereldranking. We hopen dat we opnieuw zo'n mooie startlijst krijgen, maar dan moet je wel wat kunnen bieden. Al het geld wat we overhouden, vloeien we terug in de prijzenpot."

Indoor Drachten biedt ook weer plek voor het Noord Nederlands Springkampioenschap in de eerste week en de GMB kampioenschappen voor jonge springpaarden en de veiling Sale of the Rising Stars van Teus van den Brink in de tweede week. Meer informatie over het evenement staat op pagina 19. (www.indoordrachten.com)