Gratis vuurwerkbrillen

DRACHTEN - Om bij te dragen aan een zo veilig mogelijke omgang met vuurwerk, deelt het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe deelt gratis vuurwerkbrillen uit.

"Ieder jaar lopen veel mensen oogletsel op door vuurwerk", meldt het ziekenhuis. De uitdeelactie start op maandag 19 december 2016 op de polikliniek Oogheelkunde (route 4).

Daar liggen vijfhonderd brillen klaar, gesponsord door ERGRA/LOW Vision, Firma Rockmed, Magic Vuurwerk en de oogartsen van Nij Smellinghe. Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven een vuurwerkbril op te halen, geldt er een maximum van twee brillen per persoon.

Het oogletsel door vuurwerk gebeurt zowel bij mensen die het vuurwerk zelf afsteken als toeschouwers. "Om schade aan onder andere de ogen te voorkomen, zouden wij als oogartsen het liefst zien dat alleen professionals vuurwerk afsteken. Voor nu kunnen we er met de gratis vuurwerkbrillen in ieder geval aan bijdragen dat het op een zo veilig mogelijke manier gebeurt. Zo kan iedereen 2017 met een heldere blik beginnen!", aldus dr. F. van Klink, oogarts in Nij Smellinghe. Voor de vuurwerkbrillenactie geldt 'op is op'.