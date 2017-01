Bewaar de momenten waarop de tijd even stil staat

Goudsmidse van der Velde maakt persoonlijke verhalen tastbaar in een sieraad of sculptuur

BEETSTERZWAAG - Herinneringssieraden worden van oudsher gebruikt om bijzondere momenten en personen mee te herdenken. Vaak wordt er bij herinneringssieraden gedacht aan rouw en afscheid. Maar bij Goudsmidse Van der Velde merken Rinske Sieswerda en Douwe van der Velde dat er veel meer redenen zijn om een sieraad te laten maken.

"Samengevat gaat het om al die betekenisvolle momenten waarop de tijd even stil staat: huwelijk, geboorte, het eerste tandje, afscheid, maar ook bijvoorbeeld een mooie vakantie, het behalen van een diploma of met pensioen gaan", licht Sieswerda toe.

"Ik zie het in onze winkel: elke klant komt hier binnen met zijn of haar eigen verhaal. Ook de gebruikte symboliek in de sieraden is zeer persoonlijk. Om tot het ontwerp te komen dat de klant op het lijf geschreven is, denken we graag buiten de standaard kaders. Het vangen van een verhaal in een sieraad of sculptuur doen wij onder de noemer 'Stil de tijd'.

Die momenten waarop de tijd even stil staat: daar wil men graag een tastbare herinnering aan. Door het sieraad of de sculptuur kunnen mensen hun persoonlijke verhaal koesteren en bij zich dragen."

Soms is een ontwerp snel klaar, maar net zo vaak moet het idee groeien en zijn er meerdere gesprekken nodig om uit te vinden wat iemand wil. "Soms hoor ik aan de stem al dat iemand het liefst een afspraak maakt buiten de openingstijden om, zodat er in alle rust gesproken kan worden."

"Een herinneringssieraad is zó persoonlijk. Wij helpen datgene te kiezen dat ook echt betekenis heeft voor de klant.

Vaak is het door de persoonlijke symboliek voor een buitenstaander ook niet te zien dat het om een herinneringssieraad gaat. De drager weet waar het voor staat, en daar gaat het om."

De sieraden worden gemaakt van zeer uiteenlopende materialen. Douwe van der Velde gebruikt meestal zilver en goud, maar verwerkt er ook geregeld diamanten, stenen, ebbenhout en kersenhout in. Ook laat hij zich dikwijls inspireren door natuurlijk materiaal dat de klant meebrengt. "Van een schelpje, gevonden op het strand, heb ik een mal gemaakt, en in zilver meerdere schelpjes gegoten, zodat er een armband van kon worden gemaakt. Met het door ons gebruikte tekenprogramma kan ik vooraf een heel realistisch beeld laten zien van het ontworpen sieraad."

Bij het ontwerpen en vervaardigen maakt van der Velde gebruik van zowel oude als heel moderne technieken. Deze combinatie biedt vele mogelijkheden. Zo werkt hij al negen jaar met 3D-print- en scantechnieken. Deze stellen hem in staat om bijzondere objecten in te scannen en aan te passen, zodat hij ze kan verwerken in een sieraad.

Sieswerda geeft een voorbeeld over de mogelijkheden die deze techniek biedt: "Een aanstaand echtpaar kwam bij ons om trouwringen te laten maken. Tijdens het gesprek dat ik met hen had, vertelden zij over een kunstwerk dat veel waarde voor hen had. Al pratende bedachten we hoe mooi het zou zijn als we dat kunstwerk zouden kunnen gebruiken bij het maken van de ringen. Door toepassing van de 3D-technieken kon het beeld, in samenspraak met beeldhouwer Joop van Bergen, worden gescand en verkleind, zodat er, met behulp van het ambachtelijke smeedwerk van Douwe, trouwringen van konden worden gemaakt. Het beeld dat zoveel voor het paar betekende, konden zij nu altijd bij zich dragen."

Naast objecten kunnen ook vingerafdrukken in sieraden worden verwerkt, evenals haar, en as. "Zelfs geschreven woorden van iemand die er niet meer is kunnen wij in de sieraden verwerken. Is er bijvoorbeeld een handtekening of geschreven naam bewaard gebleven? Dan kan dit middels lasergravure in een sieraad gegraveerd worden, wat natuurlijk wel heel bijzonder en eigen is."

Als basis voor een herinneringssieraad worden vaak oude sieraden uit een nalatenschap gebruikt. Veelal zijn deze niet naar smaak van de huidige eigenaar, maar hebben ze wel veel emotionele waarde. Dan is het mogelijk het sieraad zo aan te passen dat de essentie behouden blijft, en het tegelijkertijd een eigentijds jasje krijgt.

Van der Velde zit al meer dan dertig jaar in het vak. Hij heeft al heel wat mensen blij gemaakt met een uniek sieraad of object. Soms ook met een persoonlijke waarde voor hemzelf. Ter geledenheid van het uitstrooien van de as van dierbare vrienden, maakte hij een gouden uiterton, de laatste boei die men voorbij vaart op weg naar open zee. "Zij hielden namelijk erg van varen en hadden zelf een reddingsboot. Dit voorbeeld laat zien hoe eindeloos de plaatsen zijn waar inspiratie voor symboliek kan worden gevonden en hoe persoonlijk die zoektocht eigenlijk is," aldus Rinske Sieswerda. “Heel bijzonder vind ik dat.”