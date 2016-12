Geld voor Otterfonds

RYPTSJERK/GYTSJERK - Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, ontving vorige week een cheque ter waarde van 500 euro voor het door zijn vereniging opgerichte Otterfonds.

Het geld was het resultaat van een speciale actie van tuincentrum Tuindorado in Drachten die met de opbrengst van de verkoop van plastic tassen en kartonnen transportdozen drie goede doelen wilde steunen. Vanuit dit fonds financiert en ondersteunt It Fryske Gea projecten rondom de bescherming van de otter. Een voorbeeld hiervan is de net geplaatste tunnel (droge duiker) bij de Westerdijk tussen Ryptsjerk en Gytsjerk. Deze duiker verbindt het natuurgebied de Grutte Wielen met het natuurgebied het Bûtenfjild.



Mede dankzij de donatie van Tuindorado kan It Fryske Gea meer projecten financieren om de otter te beschermen. Henk de Vries: "Namens de otter wil ik Tuindorado en alle mensen die op ons gestemd hebben, graag bedanken voor hun steun!"