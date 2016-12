"Vogelgriep is een te groot risico"

Fûgelhelling neemt voorlopig geen vogels en zoogdieren meer op

URETERP - Op dringend advies van beheerder Hetty Sinnema heeft het bestuur van vogel- en zoogdierenasiel De Fûgelhelling besloten om voorlopig geen vogels en zoogdieren meer op te nemen. Door de vogelgriep, die ook Friesland heeft getroffen, is het risico te groot dat met vogelgriep besmette dieren worden opgenomen.



"Voorkomen moet worden dat de aanwezige vogels worden besmet en dat het als gevolg daarvan tot een ruiming van alle dieren zou moeten komen", meldt De Fûgelhelling. "In dat geval zou De Fûgelhelling daarna zelfs voor langere tijd gesloten moeten worden. Een risico dat bestuur en beheerder niet willen nemen." De Fûgelhelling was voor bezoekers al gesloten.