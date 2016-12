Open inschrijving op 7 januari

Eerste 17 koopcontracten De Peinder Mieden worden getekend

OPEINDE - Het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet bij de ontwikkeling van het nieuwbouwproject De Peinder Mieden. Inmiddels telt de kopersvereniging 26 leden. Nog dit jaar zullen 17 van die leden een handtekening zetten onder de koopakte, verwacht woordvoerder Jentje Steegstra.

De verwachting is dat in het voorjaar van 2017 meer leden volgen. Naast eigenaar van de kavel worden de kopers automatisch eigenaar van 1/45 deel van het omliggende natuurgebied. 'Wonen in je eigen natuur´ is dan ook het motto van dit project.

De schep gaat de grond in als er voldoende vierrkante meters verkocht zijn, en als het bestemmingsplan definitief vastgesteld is. Dit is waarschijnlijk in de loop van 2017, aldus Steegstra.

Open inschrijving

Op zaterdag 7 januari 2017 tussen 09.00 en 12.00 organiseert de Kopersvereniging De Peinder Mieden een 'open inschrijving' in het ijsbaangebouw aan de Hegewei in Opeinde, waar een optie kan worden genomen op de laatste twaalf kavels in fase 2. Fase 1 is inmiddels vol.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de kopersvereniging. Een uitgebreide kopersbrochure is beschikbaar, en op internet en via facebook en twitter is de ontwikkeling van De Peinder Mieden ook te volgen.