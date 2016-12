Eén dag Glazen Huis op het Drachtster Lyceum

DRACHTEN - Zeshonderd leerlingen en dertig docenten van het Drachtster Lyceum houden vandaag een vastenactie ten bate van 3FM Serious Request. Ze blijven slapen op school.

3FM Request vraagt dit jaar aandacht voor een stille ramp die elke 35 seconden kinderlevens eist: longontsteking. Jaarlijks sterven meer dan 900.000 kinderen aan een longontsteking. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie.



Eigen Glazen Huis

De actie start op donderdag 22 december om 16.00 uur. De leerlingen hebben familie en vrienden bereid gevonden hen voor minimaal € 15,- (per leerling) te sponsoren. De Cultuurclub en het Mediateam (bestaand uit leerlingen) verzorgen het nachtprogramma en een radio-uitzending.

Vrijdag sluiten zij om 8.00 uur af met een gesponsord ontbijt van de Albert Heijn, filiaal De Wiken in Drachten. Dan wordt de opbrengst van de actie bekendgemaakt. In de kerstvakantie gaan leerlingen naar het Glazen Huis van 3FM Serious Request op de Grote Markt te Breda om een symbolische cheque aan te bieden. “Geweldig om te zien hoe enthousiast de leerlingen zich inzetten. Het Drachtster Lyceum zorgt voor het faciliteren van de school, ehbo en de toestemming van alle ouders. De leerlingen hebben de organisatie van het programma op zich genomen. Fantastisch!”, aldus projectbegeleider Wietse Wielinga.