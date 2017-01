Echtpaar Groenewoud 70 jaar bij elkaar

DRACHTEN – Gerben Groenewoud (94) en Minke Leickering (93) uit Drachten zijn al zeventig jaar een echtpaar. Dat vierden ze zondag met de familie. Maandag kwam burgemeester Tjeerd van Bekkum van Smallingerland langs.

Ze leerden elkaar kennen op het Bildt, waar ze als tieners beiden woonden en elkaar leerden kennen. Ze kregen écht verkering bij het dansen. Ze trouwden op 29 januari 1947 en woonden een tijdje boven het café De Brouwerij in Sint Jacobiparochie, waar Gerbens vader de leiding had.



Carrière bij Philips

Gerben werd ‘agent’: hij moest aan de deur proberen verzekeringen te verkopen. Dat was niet echt zijn roeping. Vanaf 1956 werkte hij bij Philips in Drachten, waar het gezin ook kwam te wonen, met de beide dochters. Groenewoud bleef tot zijn pensioen bij Philips en maakte daar ook promotie, tot en met assistent in het laboratorium. Z’n vrouw Minke werkte op het Bildt als huishoudelijke hulp en in Drachten als bejaardenhulp.



Het paar is gezond en woont nog zelfstandig in een appartement aan de Burefen. Een domper op hun leven was het overlijden van een dochter. Maar er is nog een dochter, er zijn vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.