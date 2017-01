Dikste Friese boom bij huisje uit 1686

NIJTAP, OPEINDE - De woning op bovenstaande foto had tot voor kort het officiële adres Nijtap 1 in Opeinde. Maar de eigenaars - de familie Auke Scholma - krijgen van de gemeente Smallingerland vergunning het huisje te gebruiken als recreatiewoning. Daarom is er ook sprake van een nieuw adres: Binnendyks 2, ook in Opeinde.

De wellicht dikste boom van Friesland - een Hollandse linde met een omtrek van de stam van zes meter - en daarnaast een woninkje uit 1686, dat een recreatiebestemming krijgt. Foto: Klaas Rozema

Voor dit huisje staat een nieuwere woning, die wel permanent wordt bewoond. De oude woning staat naast de wellicht dikste boom van Friesland, met een omtrek van zes meter. Dit is uitgezocht door Wim Brinkerink, die in het hele land bijzondere bomen inventariseert. De woning is echter wel een Rijksmonument, daterend uit 1686, maar de boom niet, aldus de gemeente Smallingerland.

De monumentale woning is inmiddels verbouwd tot recreatiewoning. Met name de schuur is bij de woning getrokken. "Toevoegen van extra woningen is in strijd met ons ruimtelijk beleid", meldt de gemeente Smallingerland, maar omdat het pand vanouds een woning was, doet de gemeente niet moeilijk. In tegendeel: "Door medewerking te verlenen aan recreatieve bewoning van het Rijksmonument kan het pand voor de toekomst behouden blijven."

Bovendien vormt het toestaan van recreatief gebruik geen belemmering voor bedrijven in de omgeving, constateert de gemeente.

De eigenaars van de woning hebben het voornemen de boom te behouden, aldus Smallingerland. Deze gemeente heeft geen lijst met monumentale bomen vastgesteld, de boom is dus officieel niet beschermd.