De aula van Beetsterzwaag was van de kerk, nu van het dorp

BEETSTERZWAAG - Het College van Kerkrentmeesters van de PKN-kerk Beetsterzwaag – Olterterp is het afgelopen jaar druk geweest met de verbouw van de aula in hun gemeente. Zaterdag organiseren ze een open dag. “De aula was van de kerk, maar vanaf nu kan iedereen er gebruik van maken”, vertelt voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Koen Bakker.

De PKN-kerk Beetsterzwaag – Olterterp wil midden in de maatschappij blijven staan. De aula die zij hadden en bij de kerk behoorde, was sterk aan vernieuwing toe. “We hebben de ruimte gestript, vergroot en volledig weer opgebouwd. Er is een nieuw verlichtingssysteem gekomen, en een toiletvoorziening gerealiseerd. Het belangrijkste is dat we een deur aan de zijkant van het pand hebben gemaakt. Hierdoor heeft de aula een eigen ingang en hoeven nabestaanden niet meer door de kerk te lopen als ze naar hun opgebaarde dierbare toe willen.”

Een dorpsvoorziening maken van een besloten aula past bij de huidige tijd, vinden de kerkrentmeesters. De aula in Beetsterzwaag is de enige in het dorp. Het is dan mooi dat iedereen daarvan gebruik kan maken, kerkelijken of onkerkelijken, particulieren en begrafenisverenigingen.

Zaterdag 18 februari van 10.00 tot 14.00 uur is er een open dag. Ook de bestuursleden van het Plaatselijk Belang en burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland zijn uitgenodigd. “Wij willen graag laten zien wat wij als kerk doen, om midden in de maatschappij te blijven staan”, zegt Koen Bakker.

“Tijdens de verbouwingswerkzaamheden in het afgelopen jaar is er ook een ruimte vrijgemaakt die we in de toekomst graag willen inrichten als trouwlocatie”, zegt de voorzitter. “Zover is het nog niet, maar we willen wel graag alvast onze wensen kenbaar maken aan de bestuurlijke organisaties.”